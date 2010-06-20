Переводчик английского/деловые переговоры

Планируется бизнес по продаже электронных сигарет (сигареты не содержащие смол, концерагенов и других вредных примесей), необходим человек, которому интересна данная тема, который будет:

1. вести переписку с поставщиками (на английском)

2. будет заинтересован в теме и попытается в нее глубоко вникнуть, с целью перевода обзоров с англоязычного форума для заполнения статьями и обзорами нашего сайта.

Задача - дать людям самую полную информацию в России об этом продукте, наносящем минимальный вред здоровью людей по сравнению с обычными сигаретами.

С переводчиками не работал, но понятно, что тут схема не постраничная... Оплата обсуждается, предложения приветствуются, помимо оклада при положительном сотрудничестве возможен переход на схему оклад + бонусы.