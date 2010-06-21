Переводчик французского: обязательное тестирование

Здравствуйте.

В помощь основному составу команде необходим английско - французский переводчик на один из проектов.

Объем заказов от 50 тыс. знаков и более, периодически - помесячная занятость.

Заложенный тариф при объемах от 50 к. - 3 у.е. / 1000 знаков.

В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ:

1. Образование

2. Опыт работы (где, с кем, как и т.д.)

3. Контакты

4. Портфолио

П.С.: в ЛС и асю не спамить - я свяжусь сам, если Ваша кандидатуру предварительно подойдет.