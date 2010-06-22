Переводчики восточных языков

Планируется бизнес по продаже электронных сигарет (сигареты не содержащие смол, концерагенов и других вредных примесей), необходим человек, которому интересна данная тема, который будет: 1. вести переписку с поставщиками (на английском) 2. будет заинтересован в теме и попытается ...