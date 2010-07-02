Требуется удаленный переводчик (английский язык), обладающий опытом переводов технических текстов по направлению профессиональное аудио-видео и опытом литературной адаптациии в том случае, если тексты оригинала слишком "тяжелы" (редактура).

Виды переводов: cтатьи, новости, обзоры, релизы, интервью (в том числе и из аудиофайлов), с английского на русский, с русского на английский.

Основное требование - свободное владение терминологией ProAV (специфика определений, аббревиатуры, сокращения) и знание адекватной русской терминологии. Пунктуальность, оперативность.

В случае вашей заинтересованности, пожалуйста, выполните тест (см. прикрепленный файл) и пришлите его на e-mail: [email protected] с пометкой ПЕРЕВОДЧИК. В этом же письме укажите, пожалуйста, ваши расценки.

Оплата: безналичный расчет (договор).