Уважаемые коллеги! Переводческая компания «Альянс PRO» приглашает переводчиков с английского на казахский и с русского на скандинавские языки (шведский, норвежский, датский) на регистрацию в нашей базе по адресу: http://ap.tom.ru:8180/russianperevodexchange/pages/PerformerRegister.html Требования: - грамотность; - аккуратность и внимательность; - готовность выполнить тестовое задание; - наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется удаленный переводчик (английский язык), обладающий опытом переводов технических текстов по направлению профессиональное аудио-видео и опытом литературной адаптациии в том случае, если тексты оригинала слишком "тяжелы" (редактура).
Виды переводов: cтатьи, новости, обзоры, релизы, интервью (в том числе и из аудиофайлов), с английского на русский, с русского на английский.
Основное требование - свободное владение терминологией ProAV (специфика определений, аббревиатуры, сокращения) и знание адекватной русской терминологии. Пунктуальность, оперативность.
В случае вашей заинтересованности, пожалуйста, выполните тест (см. прикрепленный файл) и пришлите его на e-mail: [email protected] с пометкой ПЕРЕВОДЧИК. В этом же письме укажите, пожалуйста, ваши расценки.
Оплата: безналичный расчет (договор).
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