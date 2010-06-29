Требуются девушки с знаниемм разговорных языков

О нас: тесно работаем с англоязычными партнерами регулярно требуется перевод с русского на английский - презентации наших проектов - бизнес-планы и т.д. Подробнее о компании: ruvento.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются девушки с отличным разговорным:
- Немецким
- Итальянским
- Французким
Идеально если в сочетании с английским.
Для разговора с нашими клиентами.
Требования:
- умение свободно вести диалог, на перечисленных выше языках.
- свободное время в будни с 12 до 20 по москве.
- Креативность, умение находить выход из разных ситуаций.
- Интернет не менее 512 кб\сек
- Умение обрщаться со skype, poivy клиентами.
- Ответственность, и самое главное желание работать.
Оплата ежедневно. Либо по вашему желанию.
Не писать в приват. Оставляйте здесь свои аськи и другие данные. Мы с вами свяжемся.
Спасибо.
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