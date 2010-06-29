Требуются девушки с знаниемм разговорных языков

Требуются девушки с отличным разговорным:

- Немецким

- Итальянским

- Французким

Идеально если в сочетании с английским.

Для разговора с нашими клиентами.

Требования:

- умение свободно вести диалог, на перечисленных выше языках.

- свободное время в будни с 12 до 20 по москве.

- Креативность, умение находить выход из разных ситуаций.

- Интернет не менее 512 кб\сек

- Умение обрщаться со skype, poivy клиентами.

- Ответственность, и самое главное желание работать.

Оплата ежедневно. Либо по вашему желанию.

Не писать в приват. Оставляйте здесь свои аськи и другие данные. Мы с вами свяжемся.

Спасибо.