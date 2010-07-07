Нужна девушка профессионально владеющая английским языком для проверки граммотности написания текста. Возможны иногда переводы с русского на английский. Заказы будут периодическими, то есть время от времени, иногда возможно большими обьемами. Пожалуйста оставляйте заявки со следующими данными:

- уровень владения английским (средний, высокий);

- цена за 1000 знаков проверки;

- цена за 1000 знаков перевода;

- skype или icq для связи;

- время когда сможете выполнять работу (например: пн-пт с 9:00 до 18:00);

P.S. Переводы будут время от времени проверятся носителем английского языка так что пожалуйста не тратьте свое и мое время.