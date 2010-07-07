Приветствую. Нужен человек с хорошим знанием английского языка или native speaker для поиска клиентов на разработку сайтов и среди англо-говорящих потенциальных клиентов. В первую очередь нужна грамотная речь и желание работать. Специфике разработки сайтов и поиску клиентов ...
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Требуется переводчик английского языка для ведения устной корреспонденции с потенциальными и действующими клиентами.
Работа удаленная, вы работаете дома на своем компьютере в люом городе. График работы с 10 до 19 мск, 5-ти дневная рабоачая неделя.
Большой опыт не обязателен, но необходим свободный раговорный английский без малейших затруднений
Отправляйте резюме на nicolaykobenko собака mail точка ru
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