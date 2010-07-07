Требуется переводчик английского языка

$500
ПереводыЗакрыт3 заявки292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется переводчик английского языка для ведения устной корреспонденции с потенциальными и действующими клиентами.

Работа удаленная, вы работаете дома на своем компьютере в люом городе. График работы с 10 до 19 мск, 5-ти дневная рабоачая неделя.

Большой опыт не обязателен, но необходим свободный раговорный английский без малейших затруднений

Отправляйте резюме на nicolaykobenko собака mail точка ru

13 лет назад
Kvawaa
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен человек с хорошим знанием английского языка

    Приветствую. Нужен человек с хорошим знанием английского языка или native speaker для поиска клиентов на разработку сайтов и среди англо-говорящих потенциальных клиентов. В первую очередь нужна грамотная речь и желание работать. Специфике разработки сайтов и поиску клиентов ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Периодический переводчик

    Здравствуйте. Мне нужен переводчик статей IT-тематики. Вот пример http://mashable.com/2010/07/04/web-founding-fathers/ Ваши цены и условия (скорость работы, стабильность в онлайн и тыды) - в предложении к вакансии. BL 150. Оплата WM. Цены не загибать желательно.

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется удаленный переводчик (английский язык)

    Требуется удаленный переводчик (английский язык), обладающий опытом переводов технических текстов по направлению профессиональное аудио-видео и опытом литературной адаптациии в том случае, если тексты оригинала слишком "тяжелы" (редактура). Виды переводов: cтатьи, новости, обзоры, релизы, интервью (в том ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики EN-KZ, RU-SW, RU-NO, RU-DN

    Уважаемые коллеги! Переводческая компания «Альянс PRO» приглашает переводчиков с английского на казахский и с русского на скандинавские языки (шведский, норвежский, датский) на регистрацию в нашей базе по адресу: http://ap.tom.ru:8180/russianperevodexchange/pages/PerformerRegister.html Требования: - грамотность; - аккуратность и внимательность; - готовность выполнить тестовое задание; - наличие ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются девушки с знаниемм разговорных языков

    $1500

    Требуются девушки с отличным разговорным: - Немецким - Итальянским - Французким Идеально если в сочетании с английским. Для разговора с нашими клиентами. Требования: - умение свободно вести диалог, на перечисленных выше языках. - свободное время в будни с 12 до ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Формируется команда переводчиков

    Здравствуйте! Формируется команда переводчиков. Языки: Английский, Французский, Немецкий. Оплата от 3$ за 1000 символов. Кому интересно... Ответьте пожалуйста на эти вопросы и отправьте на E-mail: [email protected] 1) Каким языком или языками владеете? 2) Уровень владения языком и если не одним, ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик с русского на японский язык

    Требуется переводчик с русского на японский язык для письменного перевода отчета о проведении маркетингового исследования в августе 2010 года. Просьба вместе с заявками прислыать ваши ставки за перевод 1800 знаков исходного русского текста с пробелами.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики восточных языков

    Бюро переводов "Ирбис" приглашает к сотрудничеству переводчиков китайского, вьетнамского, корейского языков для регулярного долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Порядочность и обязательность гарантируем. Резюме с расценками и тарифами просим высылать по адресу: [email protected]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик с русского на английский

    $200

    Упрощенный перевод статей с русского на английский. Тематика -- самая разнообразная. По каждой теме -- минимум 100 статей. В качестве источника контента предоставляются ссылки на ресурсы. Готовая работа должна предствлять собой упрощенный (возможно сокращенный) перевод ...

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад