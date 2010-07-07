Требуется переводчик английского языка

Здравствуйте! Формируется команда переводчиков. Языки: Английский, Французский, Немецкий. Оплата от 3$ за 1000 символов. Кому интересно... Ответьте пожалуйста на эти вопросы и отправьте на E-mail: [email protected] 1) Каким языком или языками владеете? 2) Уровень владения языком и если не одним, ...