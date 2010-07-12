Вакансия: переводчики

Условия:

Работа осуществляется на домашней основе, за счет непосредственного общения через интернет сайт. Где у Вас будет выделенное рабочее место, а так же комфортные условия к выполнению заказов. К тому же у Вас будет возможность консультироваться по всем вопросам с менеджером, ведущим заказ.

*Каждый переводчик должен выполнить тестовое задание (тестовый перевод), показывающее уровень знания языка.

Требования:

- уверенное пользование компьютером;

- знание Интернета;

- наличие ICQ (или возможность установления);

- наличие опыта в переводческой деятельности;

- работа ранее редактором приветствуется.

График работы: свободный.

Обязанности:

Перевод текстов различной тематики.

Тематика, по которой Вы можете выполнять переводы оговаривается.

Есть возможность работать редактором, при желании.

По всем вопросам обращаться по почте [email protected]