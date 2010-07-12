Требуются преподаватели иностранных языков

ПереводыЗакрыт13 заявок341 просмотр
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Приглашаем к сотрудничесву творческих и отвественных людей с отличным знанием английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, чешского, финского и венгерского языков.

Условия сотрудничества определяются по результатам собеседования.

Требования к кандидатам:

- Главное требование- желание работать с интересом и увлеченностью!

- Отличное знание преподаваемого языка

- Хорошие коммуникативные навыки

- Методичность в работе

- Ответственное отношение к выполняемой работе

- Свободный доступ в интернет

Свои резюме Вы можете высылать по адресу:

[email protected]

13 лет назад
jolie_bloom
Софья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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