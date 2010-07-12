Требуются преподаватели иностранных языков

Нужна девушка профессионально владеющая английским языком для проверки граммотности написания текста. Возможны иногда переводы с русского на английский. Заказы будут периодическими, то есть время от времени, иногда возможно большими обьемами. Пожалуйста оставляйте заявки со следующими ...