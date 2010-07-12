Требуются преподаватели иностранных языков

Учебно-рекрутинговый центр «Донбасс-Арена» приглашает к участию в конкурсном отборе всех желающих получить подработку в качестве переводчика ФК «Шахтер». Основные обязанности: • Оперативный англо-украинский, украино-английский перевод (в пределах одной ночи) спортивных статей, комментариев, материалов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем к сотрудничесву творческих и отвественных людей с отличным знанием английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, чешского, финского и венгерского языков.
Условия сотрудничества определяются по результатам собеседования.
Требования к кандидатам:
- Главное требование- желание работать с интересом и увлеченностью!
- Отличное знание преподаваемого языка
- Хорошие коммуникативные навыки
- Методичность в работе
- Ответственное отношение к выполняемой работе
- Свободный доступ в интернет
Свои резюме Вы можете высылать по адресу:
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