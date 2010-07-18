Требуются переводчики, медицинская тематика, Ру>En

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Количество страниц – около 30 (по 300 слов). Делю на 3-4 исполнителя.

Сроки – до утра 19.07.

Цена – от 4 до 6 долл за стр.

Оплата: через 30 дней после сдачи проекта.

Претензии к качеству: не более 1 грубой, смысловой ошибки на страницу, не более 3-5 несущественных ошибок, опечаток. Страница с превышенными нормами ошибок оплачивается по моему усмотрению.

Резюме отправляйте по адресу: [email protected], в резюме обязательно указать минимум 3 способа связи с вами (к примеру, e-mail, интернет-пейджер, телефон).

Если вы – хороший медицинский переводчик, но временно заняты – высылайте резюме, с пометкой в начале письма – "Занят до ХХ.ХХ.ХХХХ", возможно вы пригодитесь позже.

С уважением,

Андрей Анисимов,

Ассоциация Переводчиков Донбасса,

[email protected] – сюда могут слать резюме все переводчики

13 лет назад
andrew_anisimov
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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