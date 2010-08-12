Нужны синхронисты греческого языка

Требования: Понимание типичных ошибок при написании английских текстов. Обязанности: Исправление небольших английских текстов . Условия: работа по мере поступления текстов, испытательный срок - 1 мес. Оплата в конце месяца.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья,
Нам нужны устные переводчики-синхронисты греческого языка.
Есть тут такие?
Пишите на почту - [email protected], вкладывая свое резюме и указывая свои расценки (в час)
Или звоните: +7 916 447 04 двадцать два
С уважением,
Алена К.
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