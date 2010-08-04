Переводчик немецкого языка

Бюро переводов предлагает разовые работы на постоянной основе для переводчиков болгарского, греческого, хорватского и чешского. Необходимое условие - наличие документа, подтверждающего знание языка и проживание в Москве или МО. телефон 8(499)9466168 или icq 610546556
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В автосалон на временную работу (на 3 недели, начиная с 23 августа) требуется сотрудник со знанием немецкого языка для проведения телефонных переговоров. Свободное владение письменным, а в особенности устным!!! немецким языком.
Зарплата договорная (от 15 000), график 5/2.
Переводчик все объяснит и расскажет.
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