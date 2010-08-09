Медицинские переводчики

В автосалон на временную работу (на 3 недели, начиная с 23 августа) требуется сотрудник со знанием немецкого языка для проведения телефонных переговоров. Свободное владение письменным, а в особенности устным!!! немецким языком. Зарплата договорная (от 15 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья,
С удовольствием примем в свою команду переводчиков любых языков (а желательно - английский, немецкий, итальянский) с очень хорошим медицинским бэкграундом и готовым к срочным и не очень срочным письменным и устным работам.
Мед. образование - желательно.
Высылайте свои резюме (обязательно!) на [email protected]
Заранее благодарю!
С уважением,
Алена К.
LinguaMaster Translation Company
tel: +7 (495) 988 74 13, +7 (495) 664 29 75
cell: + 7 (916) 447 04 22
e-mail: [email protected]
web: www.linguamaster.ru
- Похожие заказы
- $1000Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Бюро переводов предлагает разовые работы на постоянной основе для переводчиков болгарского, греческого, хорватского и чешского. Необходимое условие - наличие документа, подтверждающего знание языка и проживание в Москве или МО. телефон 8(499)9466168 или icq 610546556Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу девушку с отличным знанием немецкого языка для выполнения звонков через интернет.Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Переводчик (с английского на русский/украинский и наоборот) Рассмотрим предложения от удаленных переводчиков со знанием указанных языков. От соискателей ждем следующую информацию: 1.Направление перевода (с какого языка на какой переводите) 2.Образование, опыт работы 3.Стоимость страницы перевода в долларах (по исходнику, 1800 ...Переводы39 заявокЗакрыт13 лет назад
Количество страниц – около 30 (по 300 слов). Делю на 3-4 исполнителя. Сроки – до утра 19.07. Цена – от 4 до 6 долл за стр. Оплата: через 30 ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
В компанию на удаленную работу требуются суппорты со знанием английского языка. Требование: 1) Возраст от 18 лет 2) Базовое знание английского языка 3) Женский пол 4) Приятная внешность Оплата: Оплачиваем 500$ в месяц плюс % ...Переводы14 заявокЗакрыт13 лет назад
Условия: Работа осуществляется на домашней основе, за счет непосредственного общения через интернет сайт. Где у Вас будет выделенное рабочее место, а так же комфортные условия к выполнению заказов. К тому же у Вас будет возможность ...Переводы28 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничесву творческих и отвественных людей с отличным знанием английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, чешского, финского и венгерского языков. Условия сотрудничества определяются по результатам собеседования. Требования к кандидатам: - Главное требование- желание работать с интересом и ...Переводы13 заявокЗакрыт13 лет назад
Учебно-рекрутинговый центр «Донбасс-Арена» приглашает к участию в конкурсном отборе всех желающих получить подработку в качестве переводчика ФК «Шахтер». Основные обязанности: • Оперативный англо-украинский, украино-английский перевод (в пределах одной ночи) спортивных статей, комментариев, материалов ...Переводы17 заявокЗакрыт13 лет назад
Необоходимо обеспечить перевод переписки Российской компании и итальянского партнера. язык Итальянский. переписка совсем небольшая. Тема - автопром, производство оборудования, станков, прессформ. Приветствуются кандидаты, способные не только предложить хорошую цену и качество перевода, но и находящиеся достаточно ...Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад