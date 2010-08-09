Медицинские переводчики

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Друзья,

С удовольствием примем в свою команду переводчиков любых языков (а желательно - английский, немецкий, итальянский) с очень хорошим медицинским бэкграундом и готовым к срочным и не очень срочным письменным и устным работам.

Мед. образование - желательно.

Высылайте свои резюме (обязательно!) на [email protected]

Заранее благодарю!

С уважением,

Алена К.

LinguaMaster Translation Company

tel: +7 (495) 988 74 13, +7 (495) 664 29 75

cell: + 7 (916) 447 04 22

e-mail: [email protected]

web: www.linguamaster.ru

13 лет назад
linguamaster
Алена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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