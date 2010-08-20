Внештатная вакансия переводчика итальянского языка

Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе.

В настоящее время нам требуются переводчики итальянского языка.

Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности):

- металлургия (обработка и литье металлов)

- общая техника

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Связаться с нами можно следующими способами:

- на сайте www.weblancer.net

- по электронной почте ([email protected])

Будем рады ответить на все ваши вопросы.

В приложении Вы найдете нашу анкету, ее можно заполнить и отправить на адрес [email protected], это упростит обмен информацией.

Благодарим за внимание!