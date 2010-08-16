Переводчик

Для долгосрочного сотрудничества нужны профессиональные письменные переводчики с украинского/русского на английский и наоборот.

Минимальные требования:

- не менее 5 лет опыта работы письменным переводчиком в соответствующей паре языков;

- не менее 3 лет работы письменным переводчиком в области права, экономики или общей медицины;

- способность переводить до 3 000 слов в день;

- наличие скоростного доступа к Интернет;

- ответственность, пунктуальность и другие деловые качества.

Если Вы соответствуете данным требованиям, присылайте Ваше резюме с желаемым размером оплаты труда на [email protected].