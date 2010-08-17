Переводчики Russian-Komi

Друзья, Нам нужны устные переводчики-синхронисты греческого языка. Есть тут такие? Пишите на почту - [email protected], вкладывая свое резюме и указывая свои расценки (в час) Или звоните: +7 916 447 04 двадцать два С уважением, Алена К.