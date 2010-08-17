Переводчики Russian-Komi

Для долгосрочного сотрудничества нужны профессиональные письменные переводчики с украинского/русского на английский и наоборот. Минимальные требования: - не менее 5 лет опыта работы письменным переводчиком в соответствующей паре языков; - не менее 3 лет работы письменным переводчиком ...
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ABBYY ls требуются переводчики с русского языка на коми - пермяцкий.
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Irene
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