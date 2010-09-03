hr_victoria

Центр Переводов Атлантис

Уважаемые коллеги!

Мы рады предложить Вам интересное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере технических переводов.

Скоро будут опубликованы новые проекты нашей компании, участниками которых мы хотели бы видеть ответственных, профессиональных переводчиков, редакторов, корректоров и верстальщиков.

Если же в данный момент мы не предлагаем ничего, что соответствовало бы Вашему опыту и знаниям, но Вы хотели бы сотрудничать с нами, пожалуйста, напишите нам!

Благодарим за внимание!