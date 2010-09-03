hr_victoria

Виктория Туваева hr_victoria

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Центр Переводов Атлантис

Уважаемые коллеги!

Мы рады предложить Вам интересное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере технических переводов.

Скоро будут опубликованы новые проекты нашей компании, участниками которых мы хотели бы видеть ответственных, профессиональных переводчиков, редакторов, корректоров и верстальщиков.

Если же в данный момент мы не предлагаем ничего, что соответствовало бы Вашему опыту и знаниям, но Вы хотели бы сотрудничать с нами, пожалуйста, напишите нам!

Благодарим за внимание!

  • Внештатная вакансия переводчика итальянского языка

    Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики итальянского языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - общая техника Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внештатная вакансия переводчика немецкого языка

    Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики немецкого языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - электротехника - экономика и финансы (журнальные ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад