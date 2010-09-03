hr_victoria

Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики итальянского языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - общая техника Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, ...
Виктория Туваева hr_victoriahr_victoria
Уважаемые коллеги!
Мы рады предложить Вам интересное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере технических переводов.
Скоро будут опубликованы новые проекты нашей компании, участниками которых мы хотели бы видеть ответственных, профессиональных переводчиков, редакторов, корректоров и верстальщиков.
Если же в данный момент мы не предлагаем ничего, что соответствовало бы Вашему опыту и знаниям, но Вы хотели бы сотрудничать с нами, пожалуйста, напишите нам!
Благодарим за внимание!
- Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики немецкого языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - электротехника - экономика и финансы (журнальные ...Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад