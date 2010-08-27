Гид на итальянском

28 августа в Санкт-Петербурге на 14:00 нужен гид для итальянцев (со знанием города, его истории и итальянского языка) и водитель с личным автомобилем для них же (со знанием правил дорожного движения). Совокупное время работы - 4 часа. Оплата работы 3000 рублей гиду, 3000 рублей водителю. Если гид будет одновременно и водителем - оплата 5000 рублей.

Кто заинтересован - скайп buro24.