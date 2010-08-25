IT Переводчик с рус. на англ.

ПереводыЗавершен16 заявок388 просмотров
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Требуется переводчик с русского на англ язык по теме IT (интернет технологии) для долгосрочного сотрудничества.

Ваша задача будет в том чтобы переводить тексты по тематике IT + разговорный стиль, периодически делалать рерайт. Добавлять комментарии к постам в блоге.

Желательно чтобы кандидат был связан с IT тематикой и это было ему интересно.

Пожалуйста оставляйте ваши расценки за 1000 символов. Выбранным кандидатам будет выслан тестовый перевод для оценки уровнять англ языка.

Оплата в начале каждого месяца через WM.

13 лет назад
DrGuz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
Отличный переводчик, работает быстро и постоянно на связи.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата. Рекомендую
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