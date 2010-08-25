IT Переводчик с рус. на англ.

Требуется переводчик с русского на англ язык по теме IT (интернет технологии) для долгосрочного сотрудничества.

Ваша задача будет в том чтобы переводить тексты по тематике IT + разговорный стиль, периодически делалать рерайт. Добавлять комментарии к постам в блоге.

Желательно чтобы кандидат был связан с IT тематикой и это было ему интересно.

Пожалуйста оставляйте ваши расценки за 1000 символов. Выбранным кандидатам будет выслан тестовый перевод для оценки уровнять англ языка.

Оплата в начале каждого месяца через WM.