Уважаемые коллеги, приглашаем вас к сотрудничеству на удаленной основе. В настоящее время нам требуются переводчики итальянского языка. Сейчас востребованы следующие тематики (следуют в порядке убывания востребованности): - металлургия (обработка и литье металлов) - общая техника Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюро переводов в республике Башкортостан (Российская Федерация) проводит набор переводчиков языков стран СНГ для осуществления устного и письменного перевода.
Требования к переводчикам:
1) Наличие диплома (удостоверения или любого другого государственного документа), подтверждающего право на осуществление переводческой деятельности;
2) Проживание на территории Российской Федерации, желательно в республике Башкортостан.
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!
Бюро переводов "Ак-Йорт"
Тел.: 8 (347) 2339590; 8 917 366 44 96; 8 905 35 68 379;
Адрес: Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября 81,
главный вход в гостиницу «Азимут»
E-mail: [email protected]; Логин Skype: ak-yort
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