Набор переводчиков языков стран СНГ

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Бюро переводов в республике Башкортостан (Российская Федерация) проводит набор переводчиков языков стран СНГ для осуществления устного и письменного перевода.

Требования к переводчикам:

1) Наличие диплома (удостоверения или любого другого государственного документа), подтверждающего право на осуществление переводческой деятельности;

2) Проживание на территории Российской Федерации, желательно в республике Башкортостан.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!

Бюро переводов "Ак-Йорт"

Тел.: 8 (347) 2339590; 8 917 366 44 96; 8 905 35 68 379;

Адрес: Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября 81,

главный вход в гостиницу «Азимут»

E-mail: [email protected]; Логин Skype: ak-yort

13 лет назад
ak-yort
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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