Переводчик немецкого на постоянную работу

Предлагаем переводчикам немецкого языка принять участие в проекте по переводу материалов IT-тематики (хард, софт, Интернет, связь, фото/видео). От кандидата необходимо: - хорошо разбираться в компьютерных технологиях, знание IT-терминологии; - желателен опыт перевода по данной тематике; - грамотный литературный язык. Выполненный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем.
Нужен переводчик Немецкого Языка, для продвижения проекта в Немецкоязычном Интернете, и ведения деловой переписки.
Обязательно знания, Немецкого Языка на уровне родного.
Оплата от 50 Долларов в месяц, плюс % от продаж.
Испытательный срок 3 месяца.
Хаим Лейвиман
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