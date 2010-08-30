Предлагаем переводчикам немецкого языка принять участие в проекте по переводу материалов IT-тематики (хард, софт, Интернет, связь, фото/видео). От кандидата необходимо: - хорошо разбираться в компьютерных технологиях, знание IT-терминологии; - желателен опыт перевода по данной тематике; - грамотный литературный язык. Выполненный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании, занимающейся переводами, требуются профессиональные внештатные переводчики с/на языки: финского, датского, норвежского, голландского, португальского, венгерского, сербского, словацкого, словенского, азербайджанского, грузинского, туркменского, монгольского, таджикского, узбекского, иврита, фарси, дари, урду, панджаби, хинди., а также переводчики аккредитованные при посольствах стран в Украине.
Производится также постоянный поиск переводчиков европейских языков.
Специализация: техническая, медицинская, экономическая тематика.
Требования: - о/р письменных переводов от 3 лет,
- скорость работы от 5 учетных страниц в день
Требования: опыт письменных переводов, возможность нахождения он-лайн в ICQ или Skype, навыки работы с ПК.
Просьба направлять подробные резюме с ориентировочными расценками за 1800 знаков с пробелами на имейл: [email protected] .Предпочтение кандидатам с приемлемыми тарифами.
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