Компании, занимающейся переводами, требуются профессиональные внештатные переводчики с/на языки: финского, датского, норвежского, голландского, португальского, венгерского, сербского, словацкого, словенского, азербайджанского, грузинского, туркменского, монгольского, таджикского, узбекского, иврита, фарси, дари, урду, панджаби, хинди., а также переводчики аккредитованные при посольствах стран в Украине.

Производится также постоянный поиск переводчиков европейских языков.

Специализация: техническая, медицинская, экономическая тематика.

Требования: - о/р письменных переводов от 3 лет,

- скорость работы от 5 учетных страниц в день

Требования: опыт письменных переводов, возможность нахождения он-лайн в ICQ или Skype, навыки работы с ПК.

Просьба направлять подробные резюме с ориентировочными расценками за 1800 знаков с пробелами на имейл: [email protected] .Предпочтение кандидатам с приемлемыми тарифами.