exclusive987

СРОЧНО для крупного проекта (900 стр)требуются переводчики японского языка с опытом работы. перевод на японский, тематика – юридическая (законопроекты), тариф – 6-7 дол за 1800 знаков с пробелами. Резюме высылать на [email protected]
Светлана Мартынюк exclusive987exclusive987
- Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
СРОЧНО для крупного проекта (900 стр)требуются переводчики французского языка с опытом работы. перевод на французский, тематика – юридическая (законопроекты), тариф – 2,5 дол за 1800 знаков с пробелами. Резюме высылать на [email protected]Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для написания статей на английском языке. Тематика – переводческая деятельность, бюро переводов. Опыт написания статей на подобную тематику ОБЯЗАТЕЛЕН. Главное требование – УНИКАЛЬНОСТЬ. Тариф – 3-4 дол за 1800 знаков с пробелами. Объем работ большой. Резюме с образцами ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Бюро переводов на контрактной основе требуются корректоры, редакторы - переводчики английского, немецкого, французского языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, с высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским. Основное требование – возможность нахождения ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт13 лет назад
Бюро переводов требуются верстальщики, редакторы различных языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, а также высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским, украинским. Оплата по договоренности. Стабильный поток заказов. Высылайте свои приблизительные тарифы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Переводческой компании СРОЧНО требуются профессиональные внештатные переводчики с/на языки: урду тибетский тагальский тайский малайский креольский каталонский индонезийский ирландский исландский чукотский бурятский башкирский бенгальский боснийский Требования: опыт письменных переводов, возможность нахождения он-лайн в ICQ или Skype, навыки работы с ПК. Просьба направлять подробные резюме с ориентировочными расценками за 1800 знаков с пробелами ...Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются копирайтеры c филологическим образованием (желательно переводчики) для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов для сайтов Бюро переводов. Стоимость 2-3 $ за 1800 знаков. Все тексты будут проверяться на уникальность. Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected] Наш ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании, занимающейся переводами, требуются профессиональные внештатные переводчики с/на языки: финского, датского, норвежского, голландского, португальского, венгерского, сербского, словацкого, словенского, азербайджанского, грузинского, туркменского, монгольского, таджикского, узбекского, иврита, фарси, дари, урду, панджаби, хинди., а также переводчики аккредитованные при ...Переводы18 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются копирайтеры для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов на английском языке для сайтов Брачного агентства. Стоимость 3-4 $ за 1800 знаков. Все тексты будут проверяться на уникальность. Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected]Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад