exclusive987

Требуются копирайтеры c филологическим образованием (желательно переводчики) для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов для сайтов Бюро переводов. Стоимость 2-3 $ за 1800 знаков. Все тексты будут проверяться на уникальность. Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected] Наш ...