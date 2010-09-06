exclusive987

Светлана Мартынюк exclusive987

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Перевод на японский язык

    СРОЧНО для крупного проекта (900 стр)требуются переводчики японского языка с опытом работы. перевод на японский, тематика – юридическая (законопроекты), тариф – 6-7 дол за 1800 знаков с пробелами. Резюме высылать на [email protected]

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод на французский

    СРОЧНО для крупного проекта (900 стр)требуются переводчики французского языка с опытом работы. перевод на французский, тематика – юридическая (законопроекты), тариф – 2,5 дол за 1800 знаков с пробелами. Резюме высылать на [email protected]

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    $50

    Требуется копирайтер для написания статей на английском языке. Тематика – переводческая деятельность, бюро переводов. Опыт написания статей на подобную тематику ОБЯЗАТЕЛЕН. Главное требование – УНИКАЛЬНОСТЬ. Тариф – 3-4 дол за 1800 знаков с пробелами. Объем работ большой. Резюме с образцами ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корректоры, редакторы

    Бюро переводов на контрактной основе требуются корректоры, редакторы - переводчики английского, немецкого, французского языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, с высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским. Основное требование – возможность нахождения ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик/редактор

    Бюро переводов требуются верстальщики, редакторы различных языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, а также высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским, украинским. Оплата по договоренности. Стабильный поток заказов. Высылайте свои приблизительные тарифы ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики редких языков

    Переводческой компании СРОЧНО требуются профессиональные внештатные переводчики с/на языки: урду тибетский тагальский тайский малайский креольский каталонский индонезийский ирландский исландский чукотский бурятский башкирский бенгальский боснийский Требования: опыт письменных переводов, возможность нахождения он-лайн в ICQ или Skype, навыки работы с ПК. Просьба направлять подробные резюме с ориентировочными расценками за 1800 знаков с пробелами ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер русский язык

    Требуются копирайтеры c филологическим образованием (желательно переводчики) для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов для сайтов Бюро переводов. Стоимость 2-3 $ за 1800 знаков. Все тексты будут проверяться на уникальность. Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected] Наш ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики

    Компании, занимающейся переводами, требуются профессиональные внештатные переводчики с/на языки: финского, датского, норвежского, голландского, португальского, венгерского, сербского, словацкого, словенского, азербайджанского, грузинского, туркменского, монгольского, таджикского, узбекского, иврита, фарси, дари, урду, панджаби, хинди., а также переводчики аккредитованные при ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Требуются копирайтеры для написания УНИКАЛЬНЫХ текстов на английском языке для сайтов Брачного агентства. Стоимость 3-4 $ за 1800 знаков. Все тексты будут проверяться на уникальность. Высылайте свое резюме и примеры работ на e-mail: [email protected]

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад