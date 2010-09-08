Верстальщик/редактор

Бюро переводов требуются верстальщики, редакторы различных языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, а также высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским, украинским. Оплата по договоренности. Стабильный поток заказов. Высылайте свои приблизительные тарифы и образцы работ на E-mail: [email protected]