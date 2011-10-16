Верстальщик в Ростове-на-Дону

Нужен верстальщик умеющий вникать в нюансы движка из обязательных навыков - ответственность и сообразительность придется вникать в html5 js git Важно уметь пользоваться blueprint оплата почасовая потому пишите стоимость часа и где смотреть предыдущие работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик.
Интеграция на Амиро (обучу, если знаете HTML), Опенкарт, Джумлу, ДЛЕ, Инстант, Вордпресс.
Пишите на какой из указанных движков делаете верстку, порядок сроков, стоимости, ссылки на портфолио.
Валидность верстки желательна, кроссбраузерность обязательно.
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