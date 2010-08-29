Верстальщик под WordPress

О компании: Компания AB Design занимается разработкой профессиональных и современных веб-проектов, креативных дизайн-решений и гибких программных продуктов. Мы являемся компанией полного цикла и предлагаем полный перечень услуг в сфере веб-технологий и интернета: бизнес и маркетинг консультации, консалтинг, ...
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Требуется на удаленную работу верстальщик с реальным опытом под ВордПресс, необходимо:
- кроссбраузерность;
- свободное владение CSS;
- ответственность и нахождение на связи;
- постоянство.
Приветствуется HTML5 и основы PHP.
Резюме можно слать на [email protected]
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