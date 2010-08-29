Верстальщик под WordPress

$500
HTML-версткаЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Требуется на удаленную работу верстальщик с реальным опытом под ВордПресс, необходимо:

- кроссбраузерность;

- свободное владение CSS;

- ответственность и нахождение на связи;

- постоянство.

Приветствуется HTML5 и основы PHP.

Резюме можно слать на [email protected]

WordPress
13 лет назад
wm-ram
Сергей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
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