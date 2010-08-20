**** Вакансия актуальна! Для выполнения разнообразных задач для клиентов хостинговой компании 2by2host.com на неполную занятость ищем верстальщика, который отлично разбирается в своем деле. Обязанности: 1. Правка HTML/CSS верстки как самопальных CMS, так и множества других ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается хороший верстальщик (aka html coding overlord)
Здравствуйте, коллеги! Ищу ответственного и опытного верстальщика как партнёра, которому мог бы перенаправлять работу по вёрстке макетов.
Требования в двух словах:
- знание 960gs ( сайт 960.gs/ , там инструкции и примеры ), то есть вёрстка по сетке, 24 колонки
- знание html5, использование html5boilerplate.com/ как основы
- знание jQuery (и желательно Mootools)
- не пустое портфолио (подразумевается, что достаточно опытный верстальщик, не новичок)
Требования в более подробном виде изложены в прикреплённом pdf файле.
Если вам интересна совместная работа – отправьте письмо следующего содержания на мой почтовый ящик alexander coбaкa entropia тoчкa us:
1. Ваше имя
2. Контакты (email/icq/vk/skype/...)
3. Сколько в среднем стоит верстка (блочная резина) двух страниц (главная и внутренняя).
4. Сколько стоит час/день/месяц вашей работы?
5. Ссылка на ваше портфолио или архив с портфолио в аттаче
К примеру, прямо сейчас есть заказ на верстку сайта, прикладываю два шаблона. ( http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4c6d4b83c9aa5.jpg и http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4c6d4b83cf4ac.jpg ) Вот примерно такого уровня..
Без предоплаты. Однако, если есть сомнения кинут/не кинут, то первая оплата (или несколько первых оплат) возможны через "сделка без риска".
Спасибо.
P.S. Лучше пишите сразу на alexander coбaкa entropia тoчкa us или icq ЗOSS777О3.
P.P.S. Писать одной фразой "сделаю, обращайтесь" не надо, выше см. форму из 5 пунктов. Мне бы хотелось увидеть ответы на все эти вопросы.
приаттаченый файл verstka.pdf показывает 404, поэтому вот ссылка -
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