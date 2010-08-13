Верстальщик на удаленку

Добрый день. Объявляется набор в команду, верстальщика на ВП. Навыки: Возможности верстки из .psd и .jpeg (не обязательно) и натяжки на Wordpress. Подходить к работе нужно серьезно, сдавать проекты в срок, если есть задержки, немедленно предупредить. Не нужны ...