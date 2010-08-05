Верстальщик на Wordpress

Суть работы заключается в верстке обычного html кода, согласно прототипа (макета) дизайна, используя готовые элементы верстки, добавляя свои для неимеющихся. Требования: - валидный код - кроссбраузерность - уметь верстать на DIV Объём - большой. Пожалуйста, не забывайте указывать ссылку на портфолио ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Объявляется набор в команду, верстальщика на ВП.
Навыки:
Возможности верстки из .psd и .jpeg (не обязательно) и натяжки на Wordpress.
Подходить к работе нужно серьезно, сдавать проекты в срок, если есть задержки, немедленно предупредить. Не нужны люди для кого поход в кино с девушкой дороже сдачи проекта в срок.
Оставляйте в предложениях Ваши данные, примерную стоимость за один проект а также портофолио с созданными сайтами на WP.
Отбор будет делаться исходя из качества Вашего портофолио и количество созданных на ВП сайтов а также цене.
Заказов много, работа на постоянной основе.
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