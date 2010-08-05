Верстальщик на Wordpress

Добрый день.

Объявляется набор в команду, верстальщика на ВП.

Навыки:

Возможности верстки из .psd и .jpeg (не обязательно) и натяжки на Wordpress.

Подходить к работе нужно серьезно, сдавать проекты в срок, если есть задержки, немедленно предупредить. Не нужны люди для кого поход в кино с девушкой дороже сдачи проекта в срок.

Оставляйте в предложениях Ваши данные, примерную стоимость за один проект а также портофолио с созданными сайтами на WP.

Отбор будет делаться исходя из качества Вашего портофолио и количество созданных на ВП сайтов а также цене.

Заказов много, работа на постоянной основе.