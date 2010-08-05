Верстальщик на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт5 заявок171 просмотр
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Добрый день.

Объявляется набор в команду, верстальщика на ВП.

Навыки:

Возможности верстки из .psd и .jpeg (не обязательно) и натяжки на Wordpress.

Подходить к работе нужно серьезно, сдавать проекты в срок, если есть задержки, немедленно предупредить. Не нужны люди для кого поход в кино с девушкой дороже сдачи проекта в срок.

Оставляйте в предложениях Ваши данные, примерную стоимость за один проект а также портофолио с созданными сайтами на WP.

Отбор будет делаться исходя из качества Вашего портофолио и количество созданных на ВП сайтов а также цене.

Заказов много, работа на постоянной основе.

WordPress
13 лет назад
AngelStudio2009
Горенев 
37 летРумыния
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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