Ищу ответственного верстальщика

Добрый день Есть небольшой объем работ для верстальщика, в среднем от 2 до 5 заказов в месяц. Оплата от 20 до 50 долларов, в зависимости от сложности макета. Срок изготовления 1-2 дня, валидно и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу надеждного и опытного верстальщика для сотрудничества.
Требования:
1. Ответственность и пунктуальность. Верстка должна выполнятся строго в оговоренное время.
2. Чистый, логичный и валидный XHTML 1.0 Strict. Без хаков, применять их только в крайних случаях.
3. Понимание и применение семантики и принципов СЕО в верстке
4. Кроссбраузерность - IE6+, FF3, Opera9+, Safari4+, Chrome
4. Обязательно знание Java Script, jQuery для написания и подключения плагинов
5. Навыки попиксельной верстки ( в разумных мерах )
6. Умение находить решения для нестандартных случаев
7. Искреннее желание работать и развиватся в качестве верстальщика
8. Не вылаживать работы в портфолио. Я в свою очередь гарантирую, что в мой портфель эти работы также не попадут.
9. Умение верстать шаблоны под популярные CMS и самописные движки ( необязательно )
На данный момент у меня уже есть помощник, поэтому моментально загрузить работой не смогу. Загрузка будет постепенной. Сейчас мне нужен хороший, ответственный верстальщик для дальнейшего сотрудничества.
Если все пункты Вас устраивают, прошу присылать краткое резюме ( опыт в верстке, проекты в которых участвовали, количество времени выделяемое на работу в день, кратко о себе и о том что умеете кроме верстки ) и примеры 3х лучших работ ( все пункты обязательны ). Пишите на [email protected], сообщения в личке буду игнорировать!
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