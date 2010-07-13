HTML верстальщик

Требования к кандидату Знать и уметь использовать: - CSS3, HTML5, SASS, jQuery - Адаптация дизайна под CMS: Joomla, Wordpress - Блочная (div), табличная (table) или смешанная - Резиновая или фиксированная - SE-оптимизированная - Соблюдение стандартов W3C - Кроссбраузерность: IE 8+, Firefox 3+, Opera ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- практический опыт работы (семантическая, кроссбраузерная верстка)
- отличное знание HTML, CSS
- знание Javascrit, JQuery будет плюсом
Примеры работ очень желательны.
Финансовые условия обсуждаются индивидуально.
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