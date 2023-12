Требуется верстальщик на постоянную работу

Срочно ищется верстальщик, способный верстать быстро, валидно, дивно, кроссбраузерно.

Работа удаленная на американскую компанию.

Зарплата $150/нед. Ставка.

Обязательное условие -- знание английского.

Связь по E-Mail либо ICQ, личку не читаю...

писать исключительно на английском

e-mail: duviamedia [at] gmail.com

ICQ: 480 nine nine 789 five