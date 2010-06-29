Удаленный HTML-верстальщик

HTML-версткаЗакрыт4 заявки220 просмотров
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Здравствуйте.

Нуждаемся в надежном верстальщике.

Проживание только в Беларуси, Минск!

Требования и навыки:

- Кроссбраузерная, семантичная верстка.

- Умение работать с нестандартными шрифтами.

- Полностью валидная вёрстка! Работы в портфолио будут проверяться с помощью http://validator.w3.org/ и http://jigsaw.w3.org/css-validator/

- Пунктуальность

Условия оплаты:

- Работа сдельная(нал/безнал/WMZ расчет), бюджет оговаривается отдельно по каждому проекту.

- Оплата производится только после завершения полной вёрстки проекта.

Просьба оставлять заявки только тут. Все заявки кандидатов будут рассмотрены. Обязательно указывайте среднее время работы над проектом.

HTML
13 лет назад
new-innovation
Валерьевич 
45 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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