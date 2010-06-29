Верстальщик

Из Москвы. Для постоянной работы по совместительству в рекламное агентство. Пожалуйста, присылайте на посту примеры работ. Также указывайте CMS на которые верстаете, цены и телефон.

ВЕРСТАЛЬЩИКАМ НА СОБСТВЕННЫХ CMS ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ

Оплата по факту выполнения работы, на время работы заключается договор.

возможно трудоустройство на постоянную работу.

А) Во время проектной работы заключается Договор.

Б) Безопасная сделка.

офис: 8 (495) 724-15-56

моб: 8 (926) 763-84-08

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