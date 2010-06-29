Верстальщик

Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика по Bitrix. У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, дизайнеры, верстальщики, тестировщики. Отличные возможности карьерного роста. Требования: - адекватность - умение верстать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из Москвы. Для постоянной работы по совместительству в рекламное агентство. Пожалуйста, присылайте на посту примеры работ. Также указывайте CMS на которые верстаете, цены и телефон.
ВЕРСТАЛЬЩИКАМ НА СОБСТВЕННЫХ CMS ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
Оплата по факту выполнения работы, на время работы заключается договор.
возможно трудоустройство на постоянную работу.
А) Во время проектной работы заключается Договор.
Б) Безопасная сделка.
офис: 8 (495) 724-15-56
моб: 8 (926) 763-84-08
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