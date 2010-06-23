Удаленный верстальщик

На постоянную удаленную работу ищем кодера. Нужны знания - HTML - CSS - JavaScript В плюсе будут - английский язык - опыт создания шаблонов для CMS Задачи: подключение шаблонов к собственной CMS, верстка. З/п: 18-25 тыс. рублей
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Здравствуйте!
Наша веб-студия крайне нуждается в надежном верстальщике, который сечёт фишку.
Навыки:
- Кроссбраузерная, семантичная верстка.
- Умение работать с нестандартными шрифтами (Cufon, FontFace).
- Отсутствие чувства отвращения к чужой верстке (умение разбираться в чужой верстке).
Оплата помесячно.
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