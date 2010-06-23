Удаленный верстальщик

$200
HTML-версткаЗакрыт11 заявок266 просмотров
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Здравствуйте!

Наша веб-студия крайне нуждается в надежном верстальщике, который сечёт фишку.

Навыки:

- Кроссбраузерная, семантичная верстка.

- Умение работать с нестандартными шрифтами (Cufon, FontFace).

- Отсутствие чувства отвращения к чужой верстке (умение разбираться в чужой верстке).

Оплата помесячно.

13 лет назад
ybyby
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
32 отзыва(-1)
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