Верстальщик HTML/CSS/JavaScript Wizard

Ищу специалиста для совместной работы с линейкой 4х. В задумках очень сложный, красивый и интересный проект. Сам я дизайнер, немного верстаю. Команда по разработке проекта уже готова (дизайнер, администраторы, поставщики товаров в магазин, сеошник), не хватает только ...