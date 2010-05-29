Специалист по VBulletin

Ищу специалиста для совместной работы с линейкой 4х.

В задумках очень сложный, красивый и интересный проект.

Сам я дизайнер, немного верстаю. Команда по разработке проекта уже готова (дизайнер, администраторы, поставщики товаров в магазин, сеошник), не хватает только специалиста по верстки на ВБ.

Всё легально и интересно.

Пишите в аську 380-047-968, дам все подробности.