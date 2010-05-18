Требуется специалист по верстке

Представляю интересы молодой компании, занимающейся созданием сайтов разной сложности.

Для работы нужны разные специалисты, зарплата сдельная от выполненной работы, удобным образом.

Постоянная занятость не гарантируется.

На данный момент работу не предлагаю, веду работу по установке связей на будущее.

Работаем честно без обманов как по отношению к клиенту так и по отношению к работнику.

Если кому интересно на преспективу - прошу писать.

Молодые и стремящиеся к самосовершенствованию, тоже пишите!