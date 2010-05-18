Требуется специалист по верстке

HTML-версткаЗакрыт26 заявок354 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Представляю интересы молодой компании, занимающейся созданием сайтов разной сложности.

Для работы нужны разные специалисты, зарплата сдельная от выполненной работы, удобным образом.

Постоянная занятость не гарантируется.

На данный момент работу не предлагаю, веду работу по установке связей на будущее.

Работаем честно без обманов как по отношению к клиенту так и по отношению к работнику.

Если кому интересно на преспективу - прошу писать.

Молодые и стремящиеся к самосовершенствованию, тоже пишите!

14 лет назад
ooospektr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик

    $50

    Нужен верстальщик для сотрудничества.Желательно универсальный))), умеющий верстать под любой CMS. Контактные данные и стоимость ваших услуг оставляем сдесь.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен верстальщик

    Нужен верстальщик. Оплата за выполненную работу. Нужное ПО вышлю если надо. Нужно чтобы человек часто был в онлайне и не очень занят.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощник по Интернет-проектам (удаленная работа)

    $250

    Требуется грамотный помощник по Интернет-проектам. Профиль работы: изменение шаблона сайтов, копирайтинг, рерайтинг, мелкие поручения. Требования к кандидату: 1. хорошо знать русский язык 2. знать photoshop и html на среднем уровне. 3. стараться быть в online - в рабочие часы, примерно ...

    HTML-верстка3 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик

    Ну где же ты? Нужен мастер для реализации технической части новой версии проекта Goritbilet.ru. Мегамонстр с заурядным опытом работы и сочным портфолио, которым можно похвастаться. Первое успешное сотрудничество станет для тебя постоянным, дорогой.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен начинающий верстальщик.

    Нужен начинающий верстальщик для помощи в верстке нашему верстальщику. заодно и научитесь :) Пока что необходимо более-менее владеть табличной версткой. Работа вся легкая. Оставляейте ваши предложения тут + ссылка на 1-2 какие либо верстки (хоть верстку простого ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджер

    $500

    Требуется на постоянную работу в офис компании редактор сайта. Требования: знание HTML и, желательно, PHP. Личные качества: ответственность, коммуникабельность, стремление к самообразованию.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Html кодер. Работа с joomla и др.

    $1000

    Только Киев и область Требования: Знание photoshop, dreamweaver, желательно macromedia-flash Необходимо, чтобы вебмастер был экспертом в: • Html верстка • Кроссбраузерность • Системы управления контентом • Php • Mysql (желательно) Необходимо знать и разбираться, хотя бы на среднем уровне в: • Создание шаблонов • Javascript • Flash (желательно) Профессиональное знание английского или других языков приветствуется. ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик на удаленку

    Мой верстальщик не всегда справляется с объемом работ, поэтому есть необходимость по мере загруженности в еще одном верстальщике. Реально оценивайте свои возможности. Кроссбраузерность, валидность и т.д. и т.п. Уверенное владение JS, jQuery. Если я где-то в ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад