Нужен начинающий верстальщик.

HTML-версткаЗакрыт19 заявок2313 просмотров
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Нужен начинающий верстальщик для помощи в верстке нашему верстальщику. заодно и научитесь :)

Пока что необходимо более-менее владеть табличной версткой. Работа вся легкая.

Оставляейте ваши предложения тут + ссылка на 1-2 какие либо верстки (хоть верстку простого блока).

Верстать необходимо только руками. Кто пользуется дримвивером или подобным ПО отпадает.

Кто заинтересует, тому в личку отпишу детали работы.

14 лет назад
viplancer
Владимир 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
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