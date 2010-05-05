Нужен начинающий верстальщик для помощи в верстке нашему верстальщику. заодно и научитесь :)

Пока что необходимо более-менее владеть табличной версткой. Работа вся легкая.

Оставляейте ваши предложения тут + ссылка на 1-2 какие либо верстки (хоть верстку простого блока).

Верстать необходимо только руками. Кто пользуется дримвивером или подобным ПО отпадает.

Кто заинтересует, тому в личку отпишу детали работы.