На постоянную удаленную работу требуется HTML верстальщик. Требования к кандидату: - Возраст - от 18 до 28 лет - Превосходное знание HTML, XHTML, CSS, JavaScript (в т.ч. JQuery, AJAX) - Знание PHP (умение прочитать код, внести изменения, написать ...
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Нужен начинающий верстальщик для помощи в верстке нашему верстальщику. заодно и научитесь :)
Пока что необходимо более-менее владеть табличной версткой. Работа вся легкая.
Оставляейте ваши предложения тут + ссылка на 1-2 какие либо верстки (хоть верстку простого блока).
Верстать необходимо только руками. Кто пользуется дримвивером или подобным ПО отпадает.
Кто заинтересует, тому в личку отпишу детали работы.
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