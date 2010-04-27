Дизайнер-верстальщик

На постоянную работу требуется фрилансер/парттаймер – верстальщик InDesign.

Профессиональная работа с программами линейки Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator.

Чувство цвета, умение следовать заданному стилю, неконфликтность.

Нужно переверстать в новом стиле 35 PDF документов на английском языке. Есть новый шаблон InDesign и документы, сверстанные в старом стиле.

Резюме расматриваются только с примерами работ – 3-5 PDF, заархивированные в zip, объемом не более 5 мб или ссылка на ваш сайт.