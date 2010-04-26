HTML-верстальщик

HTML-версткаЗакрыт17 заявок344 просмотра
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Требуется HTML-верстальщик из Украины на удаленную почасовую работу.

Требования:

- опыт не менее 1 года;

- кроссбраузерность;

- валидность кода.

Приветствуется:

- знание javascript;

- знание flash.

Портфолио обязательно.

HTML
14 лет назад
invision
Дмитрий 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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