Ищу верстальщика

Срочно нужен верстальщик на небольшую работу.
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На постояннку нужен толковый верстальщик, верстающий как угодно и под что угодно с адекватными ценами.
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