Ищу верстальщика

Срочно требуется HTML-верстальщик на полный рабочий день. Требования к кандидату: - быстрая, валидная, кроссбраузерная верстка; - опыт работы: от 2-х лет; - работа с JQuery очень приветствуется. Подробности при переписке. Примеры работ и резюме шлите в почту: janrider_эт_gmail.сom