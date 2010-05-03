Верстальщик для DLE

HTML-версткаЗакрыт5 заявок187 просмотров
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Нужен верстальщик на длительное сотрудничество

Верстать для DLE и просто Html

стоимость одной работы от 30 до 50$.

icq:402-132-122.

14 лет назад
afterdarknight
Степан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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