Верстальщик для DLE

На постоянную удаленную работу требуется HTML верстальщик. Требования к кандидату: - Возраст - от 18 до 28 лет - Превосходное знание HTML, XHTML, CSS, JavaScript (в т.ч. JQuery, AJAX) - Знание PHP (умение прочитать код, внести изменения, написать ...
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Нужен верстальщик на длительное сотрудничество
Верстать для DLE и просто Html
стоимость одной работы от 30 до 50$.
icq:402-132-122.
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