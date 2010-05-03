Верстальщик для DLE

Для постоянного сотрудничества требуется ОДИН опытный верстальщик. Опыт работы с Битриксом обязателен. Желательны сертификаты Битрикс. Работа удаленная. За сверстанный шаблон от 50 до 150$. Оплата любым удобным для Вас способом. День просрочки - штраф 10%. Портфолио ...