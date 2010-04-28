На постоянную удаленную работу требуется HTML верстальщик. Требования к кандидату: - Возраст - от 18 до 28 лет - Превосходное знание HTML, XHTML, CSS, JavaScript (в т.ч. JQuery, AJAX) - Знание PHP (умение прочитать код, внести изменения, написать ...
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Требуется граммотный HTML-верстальщик
Требования:
- опыт работы и наличие портфолио;
- верстка кроссбраузерная и валидная.
- умение четко превратить эскиз в готовый шаблон для использования в cms
- доступность и оперативность
- ответственность
Приветствуется:
- знание javascript;
- понимание seo
Работа сдельная с различной переодичностью. Также возможны варианты постоянной информационной поддержки сайтов.
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