Требуется HTML-верстальщик

HTML-версткаЗакрыт9 заявок213 просмотров
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Требуется граммотный HTML-верстальщик

Требования:

- опыт работы и наличие портфолио;

- верстка кроссбраузерная и валидная.

- умение четко превратить эскиз в готовый шаблон для использования в cms

- доступность и оперативность

- ответственность

Приветствуется:

- знание javascript;

- понимание seo

Работа сдельная с различной переодичностью. Также возможны варианты постоянной информационной поддержки сайтов.

HTML
14 лет назад
tabnik
Никита 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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