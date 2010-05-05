Html кодер. Работа с joomla и др.

Только Киев и область

Требования:

Знание photoshop, dreamweaver, желательно macromedia-flash

Необходимо, чтобы вебмастер был экспертом в:

• Html верстка

• Кроссбраузерность

• Системы управления контентом

• Php

• Mysql (желательно)

Необходимо знать и разбираться, хотя бы на среднем уровне в:

• Создание шаблонов

• Javascript

• Flash (желательно)

Профессиональное знание английского или других языков приветствуется.

Обязательно: быть ответственным, честным, порядочным, а главное профессионалом, любить свое дело.

Условия работы:

Уютный, современный офис в центре (Майдан). Быстрый карьерный рост. Высокооплачиваемая З/П. Дополнительные бонусы к З/п. Возможна оплата ежедневно, еженедельно. Возможность работать на неполной занятости. Возможность работать дома (когда будет возможность). Молодой и приятный коллектив.

Обязанности:

Нам требуется универсальный вебмастер. В Ваши задачи будет входить:

1. Согласование с клиентами технических вопросов касательно разработки сайтов. Составление и согласование с клиентом ТЗ.

2. Ведение не сложных малобюджетных проектов по разработке сайтов. У нас есть программисты - фрилансеры, с которыми Вам придется сотрудничать, передавать ТЗ. и следить за выполнением работы.

3. Самостоятельное создание сайтов на joomla, wordpress, css по шаблонам - простые проекты, которые Вы сможете выполнить быстро. Будет много проектов, там где просто необходимо будет установить шаблон, что-то подправить, зарегистрировать хостинг ...в таком плане.

Звоните, пишите, присылайте резюме.

С уважением, Михаил

Контакты:

Тел: 097 - 020 - 02 - 07, 099 - 039 - 32 - 30

I C Q : 366 892 443

Skype: mihail-consulting

E-mail: [email protected]