Html кодер. Работа с joomla и др.

На постоянную удаленную работу требуется HTML верстальщик. Требования к кандидату: - Возраст - от 18 до 28 лет - Превосходное знание HTML, XHTML, CSS, JavaScript (в т.ч. JQuery, AJAX) - Знание PHP (умение прочитать код, внести изменения, написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Только Киев и область
Требования:
Знание photoshop, dreamweaver, желательно macromedia-flash
Необходимо, чтобы вебмастер был экспертом в:
• Html верстка
• Кроссбраузерность
• Системы управления контентом
• Php
• Mysql (желательно)
Необходимо знать и разбираться, хотя бы на среднем уровне в:
• Создание шаблонов
• Javascript
• Flash (желательно)
Профессиональное знание английского или других языков приветствуется.
Обязательно: быть ответственным, честным, порядочным, а главное профессионалом, любить свое дело.
Условия работы:
Уютный, современный офис в центре (Майдан). Быстрый карьерный рост. Высокооплачиваемая З/П. Дополнительные бонусы к З/п. Возможна оплата ежедневно, еженедельно. Возможность работать на неполной занятости. Возможность работать дома (когда будет возможность). Молодой и приятный коллектив.
Обязанности:
Нам требуется универсальный вебмастер. В Ваши задачи будет входить:
1. Согласование с клиентами технических вопросов касательно разработки сайтов. Составление и согласование с клиентом ТЗ.
2. Ведение не сложных малобюджетных проектов по разработке сайтов. У нас есть программисты - фрилансеры, с которыми Вам придется сотрудничать, передавать ТЗ. и следить за выполнением работы.
3. Самостоятельное создание сайтов на joomla, wordpress, css по шаблонам - простые проекты, которые Вы сможете выполнить быстро. Будет много проектов, там где просто необходимо будет установить шаблон, что-то подправить, зарегистрировать хостинг ...в таком плане.
Звоните, пишите, присылайте резюме.
С уважением, Михаил
Контакты:
Тел: 097 - 020 - 02 - 07, 099 - 039 - 32 - 30
I C Q : 366 892 443
Skype: mihail-consulting
E-mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $1000HTML-верстка28 заявокЗакрыт14 лет назад
Мой верстальщик не всегда справляется с объемом работ, поэтому есть необходимость по мере загруженности в еще одном верстальщике. Реально оценивайте свои возможности. Кроссбраузерность, валидность и т.д. и т.п. Уверенное владение JS, jQuery. Если я где-то в ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен верстальщик на длительное сотрудничество Верстать для DLE и просто Html стоимость одной работы от 30 до 50$. icq:402-132-122.HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! Молодой московской организации по созданию сайтов требуется верстальщик для выполнения валидной верстки и темизации шаблонов под различные системы управления(Битрикс, Амиро, Джумла). График-свободный. Оклад - 12 000 рублей, после 3-го месяца работы - 15 000 ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется граммотный HTML-верстальщик Требования: - опыт работы и наличие портфолио; - верстка кроссбраузерная и валидная. - умение четко превратить эскиз в готовый шаблон для использования в cms - доступность и оперативность - ответственность Приветствуется: - знание javascript; - понимание seo Работа сдельная с различной переодичностью. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
На постоянную работу требуется фрилансер/парттаймер – верстальщик InDesign. Профессиональная работа с программами линейки Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator. Чувство цвета, умение следовать заданному стилю, неконфликтность. Нужно переверстать в новом стиле 35 PDF документов на английском языке. Есть ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужен верстальщик под форумные движки Жду предложения по цене и ссылки на выполненные работыHTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется HTML-верстальщик из Украины на удаленную почасовую работу. Требования: - опыт не менее 1 года; - кроссбраузерность; - валидность кода. Приветствуется: - знание javascript; - знание flash. Портфолио обязательно.HTML-верстка17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Для постоянного сотрудничества требуется ОДИН опытный верстальщик. Опыт работы с Битриксом обязателен. Желательны сертификаты Битрикс. Работа удаленная. За сверстанный шаблон от 50 до 150$. Оплата любым удобным для Вас способом. День просрочки - штраф 10%. Портфолио ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
На постояннку нужен толковый верстальщик, верстающий как угодно и под что угодно с адекватными ценами. аська и личка закрыты.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт14 лет назад