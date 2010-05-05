Контент-менеджер

Мой верстальщик не всегда справляется с объемом работ, поэтому есть необходимость по мере загруженности в еще одном верстальщике. Реально оценивайте свои возможности. Кроссбраузерность, валидность и т.д. и т.п. Уверенное владение JS, jQuery. Если я где-то в ...