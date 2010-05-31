Требуется верстальщик HTML+CSS (г.Москва)

HTML-версткаЗакрыт2 заявки82 просмотра
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Требования:

- знание HTML

- знание CSS

- желательно знание JS (jQuery)

График и ЗП договорные.

HTMLCSS
14 лет назад
Pasha_
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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