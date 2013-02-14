Pasha_

Павел Храбров Pasha_

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Студия "Эпсилон"

  • Прием и отправка пакет UDP в Ubuntu

    Добрый день. Нужно написать мини программу для Ubuntu, которая будет отправлять на указанный IP  на указанный порт с указанного порта UDP пакет и принимать с этого же IP UDP пакет выводя информацию из нескольких таких пакетов на ...

    Ubuntu
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Восстановить файл .docx

    При открытии файла ошибка "не удается открыть файл из-за ошибок его содержимого" - "не допустимы знак XML" Задача восстановить файл в полноценном виде.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переверстка flash в html

    Коллеги, добрый день! Необходимо перевести flash с главной страницы сайта http://joxi.ru/h_ORUdg5CbACDc-SMLE в html. Нужно полностью скопировать функционал текущей флешки, реализуя его с помощью html и java-скриптов. Смена картинок на одном конкретном проекте должна происходить посредством движения ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать короткий видеоролик

    Требуется создать видео ролик (презентацию), аналогичный этому - http://joxi.ru/tour/win (см. "Посмотреть в действии"). Презентация SaaS системы. Сценарий для видео-презентации: Общие особенности видео: 1. Форма подачи - короткий (до 1 минуты) и достаточно динамичный ролик. 2. Все пояснения в виде ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обжать видео

    Требуется обжать видео до параметров: ширина видео 780px битрейд где-то 2000 Вес 14..16 Мб. Исходное видео весит 32 Мб. Форматы: mp4, webm, ogv

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $1000

    Компания в области IT. Необходимо нарисовать концепцию (главная + 2 стр.), принятие, оплата. Затем, возможно, ещё несколько страниц (т.к. сейчас не ясно какая будет конечная структура сайта). Просьба писать цену за концепцию (главная + 2 стр.) + ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переключение картинок и пара кнопок для сайта

    Нужно поправить в дизайне. Есть сайт на котором необходимо сделать переключение картинок в зависимости от категории + нарисовать кнопку заказа (или баннер). Возможно ещё несколько мелких доработок. если есть опыт подобной работы или портфолио - пишите тут, поговорим ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить логотип

    на сайте http://www.magic-place.ru/ есть логотип http://www.magic-place.ru/tmp/img/logo.png Задача: Необходимо изменить в названии слово "magic" на слово "kalyan" Исходников нет!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка и прорисовка Электронных сигарет IQ

    $50

    Для сайта представителя бренда в России необходимо отрисовать несколько сигарет и обработать несколько коллажей по продукции компании. В общем итоге - порядка 10-11 картинок для сайта www.c-iq.ru.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправления в верстке

    Есть отверстанные PSD макеты страниц (div + JS). Необходимо поправить ошибки для нормального просмотра в IE. При необходимости убрать JS (с помощью которых происходит выравнивание DIV'ов) и заменить их на CSS. Предпочтение отдаются опытному верстальщику (желательно ...

    CSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Брендинг компании

    $150

    Необходимо создание: 1) Логотипа компании (компания «IQ», сфера – электронные сигареты) (1-2 тр) 2) Дизайн упаковки сигарет (пока 1 вид коробки) (1-2 тр) 3) Дизайн простенькой инструкции по эксплуатации (текст дадим) (1-2 тр) За тем, следующим этапом: - Создание интернет-сайта компании с каталогом ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление фото товаров

    $20

    Необходимо правильно обработать/отредактировать ряд фотографий электронных сигарет для сайта. Товар - электронная сигарета eGo-t (eGo-Tank) Некоторые фото предоставим. Дополнительные надо найти в Интернет. Пока что надо только 4 коллажа размером 531px × 294px. Далее - больше.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание дизайна магазина электронных сигарет

    $250

    Необходимо сделать хороший дизайн магазина Электронных сигарет. Некое ХЗ в приложении. Любые доп. материалы (в виде разных jpg) вышлю на почту, если не найдете сами в интернет. Логотипа магазина пока нет. Создание логотипа магазина вместе с дизайном приветствуется и ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1100
10 баллов
10 лет назад
Переверстка flash в html
Спасибо!
Выполнено
Ответный отзыв
_Chups_
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Оформление фото товаров
все хорошо
Спасибо за оперативную работу и творческий подход. Все было сделано оперативно и качественно.
Ответный отзыв
_Chups_
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Обработка и прорисовка Электронных сигарет IQ
Всегда рад сотрудничеству с Андреем. Очень порядочный заказчик. Надеюсь на продолжение работы!
Спасибо за работу. Все своевременно и качественно. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
_Chups_
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Сделать коллаж из фотографий
Работой с Андреем доволен – оплата своевременная и в оговоренном объеме, при обсуждении проекта неразрешимых проблем не возникало. Рекомендую работать с этим заказчиком и сам с удовольствем готов сотрудничать в будущем.
Спасибо за качественную и быструю работу! Заказали создать коллаж. Был выполнен втечение нескольких часов. Затем, при необходимости поправить, все исправления были внесены моментально, буквально за считанные минуты. Клиент нам сказа "Большое спасибо", чего мы передаем Илье. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв