Добрый день. Нужно написать мини программу для Ubuntu, которая будет отправлять на указанный IP на указанный порт с указанного порта UDP пакет и принимать с этого же IP UDP пакет выводя информацию из нескольких таких пакетов на ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Вырезать портрет из фона (включая волосы) и вставить на новый фонОбработка фотографий12 заявокЗакрыт6 лет назад
При открытии файла ошибка "не удается открыть файл из-за ошибок его содержимого" - "не допустимы знак XML" Задача восстановить файл в полноценном виде.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт8 лет назад
Исходный вариант: http://mrnix.ru/files/mos/2/ Макеты: см. вложениеHTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Коллеги, добрый день! Необходимо перевести flash с главной страницы сайта http://joxi.ru/h_ORUdg5CbACDc-SMLE в html. Нужно полностью скопировать функционал текущей флешки, реализуя его с помощью html и java-скриптов. Смена картинок на одном конкретном проекте должна происходить посредством движения ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется создать видео ролик (презентацию), аналогичный этому - http://joxi.ru/tour/win (см. "Посмотреть в действии"). Презентация SaaS системы. Сценарий для видео-презентации: Общие особенности видео: 1. Форма подачи - короткий (до 1 минуты) и достаточно динамичный ролик. 2. Все пояснения в виде ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть внутренний проект системы на Yii Framework. Задача дописать проект. Консультации с разработчиком и т.п. не проблема. Обсуждение, документация, примеры при личном общении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется обжать видео до параметров: ширина видео 780px битрейд где-то 2000 Вес 14..16 Мб. Исходное видео весит 32 Мб. Форматы: mp4, webm, ogvВидеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Компания в области IT. Необходимо нарисовать концепцию (главная + 2 стр.), принятие, оплата. Затем, возможно, ещё несколько страниц (т.к. сейчас не ясно какая будет конечная структура сайта). Просьба писать цену за концепцию (главная + 2 стр.) + ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на UMI CMS. Необходимо провести ряд работ над сайтом: - Сделать каталог товаров - Настроить корзину - Систему оплаты - Возможно подключить 1С - Возможно сделать парсерВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Изображение в стиле хай-тек с полупрозрачными и хромированными элементами. Вся информация и примеры по запросу.Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать привлекательные картинки товара для размещения на скидочном сервисе www.vigoda.ru товар:небесные фонарики, 9 цветов, форма эллипс.Фотосъемка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно поправить в дизайне. Есть сайт на котором необходимо сделать переключение картинок в зависимости от категории + нарисовать кнопку заказа (или баннер). Возможно ещё несколько мелких доработок. если есть опыт подобной работы или портфолио - пишите тут, поговорим ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
на сайте http://www.magic-place.ru/ есть логотип http://www.magic-place.ru/tmp/img/logo.png Задача: Необходимо изменить в названии слово "magic" на слово "kalyan" Исходников нет!Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Для сайта представителя бренда в России необходимо отрисовать несколько сигарет и обработать несколько коллажей по продукции компании. В общем итоге - порядка 10-11 картинок для сайта www.c-iq.ru.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт (на Амиро.CMS) необходимо поправить верстку для IE (версии 7 и выше). Исправить ошибку в JavaScript тоже для IE.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть отверстанные PSD макеты страниц (div + JS). Необходимо поправить ошибки для нормального просмотра в IE. При необходимости убрать JS (с помощью которых происходит выравнивание DIV'ов) и заменить их на CSS. Предпочтение отдаются опытному верстальщику (желательно ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо создание: 1) Логотипа компании (компания «IQ», сфера – электронные сигареты) (1-2 тр) 2) Дизайн упаковки сигарет (пока 1 вид коробки) (1-2 тр) 3) Дизайн простенькой инструкции по эксплуатации (текст дадим) (1-2 тр) За тем, следующим этапом: - Создание интернет-сайта компании с каталогом ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо правильно обработать/отредактировать ряд фотографий электронных сигарет для сайта. Товар - электронная сигарета eGo-t (eGo-Tank) Некоторые фото предоставим. Дополнительные надо найти в Интернет. Пока что надо только 4 коллажа размером 531px × 294px. Далее - больше.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Необходимо сделать хороший дизайн магазина Электронных сигарет. Некое ХЗ в приложении. Любые доп. материалы (в виде разных jpg) вышлю на почту, если не найдете сами в интернет. Логотипа магазина пока нет. Создание логотипа магазина вместе с дизайном приветствуется и ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад