Создать короткий видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок244 просмотра

Требуется создать видео ролик (презентацию), аналогичный этому - http://joxi.ru/tour/win (см. "Посмотреть в действии"). Презентация SaaS системы.

Сценарий для видео-презентации:

Общие особенности видео:

1. Форма подачи - короткий (до 1 минуты) и достаточно динамичный ролик.

2. Все пояснения в виде всплывающих баблов, никаких голосовых комментариев.

3. Саундтрек - динамичная музыка без вокала.

4. Основная задача - продемонстрировать простоту и удобство системы.

Сценарий:

1. Начальный кадр - логотип компании и подпись.

2. 

- главная страница (личный кабинет),

- наезд на главное меню,

- поочерёдно появляются баблы с подсказками о назначении каждого раздела.

3. 

- отображение клика по пункту главного меню,

- открытие раздела,

- поочерёдно появляются баблики с подсказками о назначении каждого подраздела внутреннего меню, при появлении каждого баблика открывается соотвествующий подраздел, внутри подраздела появляются подсказки по ключевым функциям

(этот сценарий повторяется для каждого из пунктов главного меню).

4.

- отображение личного кабинета, появляется текст о назначении личного кабинета - отображение самой актуальной информации из всех разделов

5. финальный кадр с одним из слоганов

--

Интересует Ваше портфолио, цена, срок.

Для связи - скайп.

12 лет назад
Pasha_
Павел 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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