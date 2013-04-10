Заставка для видео на канале Youtube

Нужно сделать заставку для канала на Youtube.

Данная заставка будет вставляться в каждое видео в начале ролика.

Тематика роликов:

Ремонт компьютеров, телефонов и т.д, в основном продукции Apple.

Также обзоры новых гаджетов и аксессуаров.

Заставку нужно выполнить в Motion 5, что бы она была редактируемая в Motion 5 и Final Cut Pro X 10.

Оплата только по факту.